Após críticas, Medicina da USP exige física em prova

Vestibulandos de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) não terão mais geografia como prova específica no vestibular deste ano. A decisão vale só para a capital. Em Ribeirão Preto, a disciplina foi mantida. Até o exame anterior, física, biologia e química eram as específicas. Com as alterações do exame, física foi substituída por geografia em uma tentativa de selecionar candidatos de cultura geral ampla. A mudança foi polêmica e gerou críticas. Para Milton Arruda Martins, presidente da congregação de professores de Medicina do câmpus de São Paulo, física fica para evitar mais alterações. "Estudamos uma eventual mudança, com análise calma das implicações", disse. Já o diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Benedito Carlos Maciel, considera o momento propício a mudanças. "É hora de sinalizarmos ao aluno o que esperamos dele." Para o médico do Instituto de Psiquiatria da USP Wagner Gattaz, manter física é consenso. A decisão pode resultar em duas carreiras de Medicina, uma de formação técnica (SP) e outra humanística, em Ribeirão.