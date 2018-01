Aparecida deve ter recorde de visita em 2008

O Santuário Nacional de Aparecida, maior local de peregrinação do País, deve bater recorde de visitantes em 2008. Até o fim deste mês, cerca de 9 milhões de romeiros terão passado pela basílica, segundo o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes (Sinhores) do município. "Até a próxima semana estaremos com 100% das vagas reservadas", diz o presidente da entidade, Ernesto Elache. A rede hoteleira de Aparecida conta com 166 hotéis, com 30 mil leitos. Até a visita do papa Bento XVI, em maio de 2007, o maior número de turistas era registrado em outubro, mas, desde então, o perfil mudou. "O reflexo da vinda do papa foi positivo em todas as épocas, não só na rede local, mas em um raio de 40 quilômetros", afirma Elache. Segundo ele, isso levou os hoteleiros a mudarem seus hábitos e exemplifica com a programação de Natal. "Muitos vão oferecer ceia, o que não existia." Elache considera que o Natal e os atrativos da basílica despertam a atenção dos romeiros, mas reconhece que a proximidade da terra natal do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, é um fator importante. "Guaratinguetá fica a menos de meia hora e integra o roteiro do turismo religioso do Vale do Paraíba", acrescenta. A administração da basílica também prevê recordes de visitação. Para este fim de semana, mais de 240 mil romeiros são esperados no santuário. Pelo terceiro ano consecutivo, a basílica ganhou milhares de lâmpadas nas quatro faces da torre, na cúpula e nos contornos do santuário. Entre outros atrativos, os romeiros podem visitar um presépio com dez peças de 1,70 m e fazer uma peregrinação pelo Morro do Presépio, no pátio externo. O local retrata a trilha dos Reis Magos, os anjos do anúncio do nascimento de Jesus e uma estrela suspensa sobre raios de mais de dez metros. "Imaginamos um presépio ligado ao momento histórico do nascimento de Jesus, em Belém, com Aparecida, onde a história nasceu das águas do Rio Paraíba do Sul, com o encontro da imagem da padroeira em 1717", explica o padre Ronoaldo Pelaquin.