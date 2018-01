O Instituto Apae de São Paulo realiza a partir do dia 31 curso semestral sobre deficiência intelectual e educação inclusiva para educadores, profissionais e estudantes da área de educação da rede pública ou particular do ensino infantil e fundamental. As aulas serão aos sábados. O valor do curso é R$ 1.120. Mais informações pelo site www.apaesp.org.br.