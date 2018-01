"O tempo é uma coisa deliciosa, cristalina. O ciclo da vida tem começo, meio e fim, e vem do equilíbrio interior a forma de encarar a passagem do tempo. Nesse aspecto, me identifico com os orientais. Se, por um lado, o corpo mostra sinais do envelhecimento, por outro, mente e espírito são mais sábios. Me sinto em paz comigo mesma aos 63 anos. Vivi intensamente os controversos anos 60, produzi a vida toda como publicitária, gosto de escrever, tenho um livro em andamento. Sou muito ativa como as outras mulheres da minha família. Embora seja vaidosa, sou contra a cirurgia plástica e as rugas não me incomodam. Afinal, elas são os sinais da minha vida. Cuido da alimentação, bebo muita água e faço caminhadas. Mas a melhor aula de aeróbica é acompanhar de perto o crescimento do meu neto de 1 ano e 5 meses. Ser ativa e curiosa faz a verdadeira diferença nessa fase."