"Entrar nos 40 não foi assim tão fácil, assim como também não foi aos 30. Creio que, a cada nova dezena, paramos para pensar em várias coisas. É uma grande reflexão na qual se pondera as decisões tomadas, os fatos já passados e quais os novos rumos a serem tomados. Sinto-me muito bem, estou feliz com meu momento profissional e pessoal. Olhando para trás, penso que cada fase teve seu brilho especial, alternando intensidades, cores. Para ter energia, não abro mão dos exercícios . Faço em casa, pela manhã, onde montei uma pequena academia. Pratico musculação intercalada com corrida e bicicleta de quatro a cinco vezes por semana. Evito alimentos gordurosos e procuro ingerir bastante proteína. Uso suplementos alimentares, como polivitamínicos e ômega 3 após os treinos. Procuro tomar conta da minha pele, é a única forma de mantermos uma aparência mais descansada. Uma vez por semestre, faço um tratamento a laser, como o Fraxel ou Cool Touch, que tiram manchas e estimulam a produção de colágeno. Plástica? Já fiz sim. Após amamentar os meus trigêmeos, coloquei prótese mamária. Não sou contra um lifting facial ou qualquer outro procedimento estético, desde que o indivíduo realmente sinta necessidade e isso venha a contribuir para a sua auto-estima. É necessário sempre avaliar o risco versus benefício, pois uma cirurgia é necessariamente um procedimento invasivo."