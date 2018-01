"A minha preocupação no momento é com qualidade de vida. Quero ser uma velhinha ativa aos 90 anos e, para tanto, aprendi a administrar o tempo da melhor forma possível. Acho fundamental ter uma atividade física: além de correr três vezes por semana, pratico ioga, que é como uma válvula de escape. Como muito pouco e adoro legumes e verduras em geral. Prefiro rabanete a doces. Tenho uma rotina simples de beleza, mas disciplinada: limpo bem a pele, passo um adstringente várias vezes ao dia e uso um creme nutritivo à noite. Me sinto realizada como mulher, profissional e mãe coruja de três filhos. Mais adiante, estarei colhendo os frutos do que estou plantando agora."