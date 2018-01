Ao gosto deles

Frango assado com alho

Tempo de preparo: 2 horas

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

1 frango com cerca de 1,600 g

2 colheres (sopa) rasas de tempero de alho e sal

pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (café) de orégano

1 colher (café) de ervas finas

3 cebolas grandes

2 cabeças de alho

Preparo:

1. Lave o frango, descarte os miúdos e corte-o ao meio, entre o peito. Lave bem dentro dele e escorra. 2. Numa xícara, misture todos os temperos e espalhe-os bem dentro e fora do frango. Coloque o frango temperado dentro de um saco plástico, feche bem e deixe na geladeira por pelo menos 2 horas.

3. Passado este tempo, descasque e corte as cebolas em rodelas mais grossas.

4. Espalhe as rodelas de cebola numa assadeira untada com manteiga. Por cima, disponha o frango temperado, com a parte da pele para cima.

5. Lave as cabeças do alho, mantenha a casca e corte-as ao meio. Coloque-as na assadeira e leve ao forno médio, por cerca de 1 hora e meia.

6. Passado este tempo, aumente a chama e asse por mais meia hora.

7. Desligue o forno e deixe descansar por 10 minutos. 8. Sirva com arroz branco e salada de folhas.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Steak au poivre

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

8 medalhões de filé mignon

2 colheres (sopa) de pimenta-do-reino em grãos

50 g de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de conhaque

3/4 de xícara (chá) de creme de leite fresco

sal a gosto

Preparo:

1. Quebre os grãos de pimenta num pilão ou com um rolo de madeira.

2. Tempere os medalhões de filé com a pimenta, de modo que grude na carne. Reserve.

3. Numa frigideira grossa, aqueça a metade da manteiga e do azeite, e frite 4 medalhões de cada vez, em fogo alto, por 2 minutos de cada lado. Antes de virar, salpique um pouquinho de sal.

4. Diminua a chama e frite por mais 5 minutos, se quiser o filé mal passado. Deixe mais tempo, se preferi-lo ao ponto ou bem passado.

5. Retire os filés e repita a operação com a manteiga, o óleo e os bifes restantes. Depois de todos fritos, mantenha os medalhões aquecidos.

6. Em seguida, coloque o conhaque na frigideira onde os filés foram fritados, e esfregue o fundo com uma colher de pau, pois, assim, os resíduos da carne vão se soltar e serão absorvidos pelo molho.

7. Retire do fogo e adicione o creme de leite lentamente, mexendo sempre. Tempere com o sal e derrame sobre a carne reservada. 8. Depois que estiver pronto, leve à mesa imediatamente, com arroz e brócolis como acompanhamento.

Custo: alto

Grau de dificuldade: médio

Cazuela de mariscos

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

200 g de lulas limpas, cortadas em anéis

Fondor para temperar

200 g de mariscos sem as conchas

150 g de vôngoles sem as conchas

200 g de camarão médio limpo

1 colher (chá) de tempero de alho e sal

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola grande picadinha

3 dentes de alho picadinhos

1 tomate grande, vermelho,

sem pele, mas com sementes, picadinho

1 folha de louro

2 colheres (sopa) de conhaque

1 tablete de caldo de peixe

salsinha a gosto

Preparo:

1. Coloque as lulas num prato, tempere com fondor e reserve.

2. Lave e escorra os mariscos, os vôngoles e os camarões. Coloque os mariscos e os vôngoles em um prato, e os camarões em outro. Tempere todos com tempero de alho e sal, fondor e pimenta-do-reino. Reserve.

3. Numa frigideira grande e um pouco funda, aqueça o azeite e a manteiga. Junte a cebola e o alho, e refogue até que fiquem transparentes.

4. Coloque o refogado em um canto da frigideira e junte as lulas reservadas.

5. Refogue por cerca de 3 minutos e, em seguida, misture com o refogado de cebola e alho.

6. Adicione o tomate, o louro e o conhaque, e cozinhe em fogo brando, com a frigideira tampada, por cerca de 10 minutos.

7. Adicione os mariscos, os vôngoles, o tablete de caldo de peixe e vá pingando água, se necessário.

8. Continue cozinhando em fogo brando por mais 10 minutos.

9. Por fim, junte os camarões e a salsinha, prove e acerte o tempero, se necessário, e cozinhe por 3 a 5 minutos. 10. Sirva a cazuela de mariscos com torradas de pão italiano.

Custo: alto

Grau de dificuldade: fácil