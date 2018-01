Anvisa tira dois lotes de Viagra do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou ontem a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Viagra. O produto foi encontrado na cidade mineira de Curvelo. O medicamento apreendido será inutilizado. Um dos lotes do remédio (832718474B) tem numeração discordante da que é apresentada pelo Laboratório Pfizer, fabricante do remédio original. O outro, o de número 50483012D, tem a mesma numeração que o lote original.