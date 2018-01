A Anvisa, em ação de inspeção com a Vigilância Sanitária do Estado de Goiás, suspendeu a comercialização e produção do desinfetante perfumado Minuano, fabricado pela empresa Flora Produtos de Higiene e Limpeza, localizada em Luziânia (GO). A fiscalização constatou que o processo produtivo não garantia a segurança, a eficácia e a qualidade.