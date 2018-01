A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou o banimento do endossulfam, agrotóxico utilizado no cultivo de cacau, café e cana de açúcar. A indicação prevê a suspensão da importação e do uso doméstico e restringe a ingestão diária aceitável do produto - que é neurotóxico e suspeito de provocar câncer.