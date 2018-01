Anvisa proíbe a venda de ''kit ressaca'' no País{

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda, em todo o Brasil, do chamado "kit ressaca", combinado de três medicamentos comercializado com o intuito de amenizar os efeitos do excesso de bebida alcoólica. A proibição foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, o departamento de monitoração de propaganda de medicamentos da pasta recebeu a informação de que farmácias estavam vendendo o kit com preços promocionais. Depois desse comunicado nacional, a farmácia que for flagrada vendendo o combinado poderá sofrer sanções sanitárias e até a determinação do fechamento do local, além de multas. O kit ressaca era composto pelo Hepatox (para o fígado), Gastroliv (espécie de sal de frutas) e Nerlagymn (para dor de cabeça), todos fabricados pelo laboratório goiano Cifarma. A farmacêutica informou "não saber que as farmácias estavam vendendo o combinado das três medicações". Ainda segundo a empresa, não há orientação que diz que os medicamentos só fazem efeito, ou melhoram a eficácia, quando usados juntos. A Anvisa comunicou que a Cifarma não foi notificada porque as evidências são de que as próprias farmácias elaboraram o kit. Segundo a agência, a venda casada de remédios não é permitida no Brasil.