Anvisa pede a juíza que reveja liminar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai entrar com agravo para que a juíza da 23.ª Vara Federal do Rio reveja a liminar que suspende a resolução que autoriza a circulação de imagens mais fortes nos maços de cigarro. A fabricante Souza Cruz alega que as imagens, mais chocantes do que as atuais, não são reais. Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a realidade é muito pior do que as imagens mostram.