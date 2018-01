A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda de dois lotes - 632B e 61801A - do sabonete cremoso Dove. Testes revelaram que poderiam irritar a pele. A Unilever, fabricante do sabonete, não se manifestou. Outro produto suspenso foi a Bayaspirina, sem registro no País. A Bayer informou que o analgésico era importado sem o seu conhecimento.