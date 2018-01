Anvisa apura venda de remédio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apura supostas vendas ilegais de um dos medicamentos contra a gripe suína, o oseltamivir. Duas redes de TV veicularam reportagens em que pessoas relatavam ter comprado o remédio via internet, sendo que o estoque registrado no País está sob controle do Ministério da Saúde. A pasta alega que segue recomendação da OMS e que o controle evita automedicação e o surgimento de vírus resistentes à droga. Segundo Adilson Bezerra, assessor de segurança institucional da agência, o órgão localizou sites e usuários de redes de relacionamento ofertando a droga. É possível que o remédio seja falso, contrabandeado ou desviado de unidades públicas. Denúncias podem ser feitas pelo 0800-611997 ou no email ouvidoria@anvisa.gov. Br.