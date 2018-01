ANP fará consulta sobre menos enxofre

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou ontem uma consulta pública para especificar como será o diesel com menos enxofre. A resolução 315 do Conama, de 2002, determina uma concentração menor para evitar problemas causados pela poluição, mas a ANP ainda não tomou providências. A agência disse não entender como atraso o fato de não ter resolvido a questão, pois está "levando em conta o custo do diesel e dos transportes de carga e passageiros, além das dificuldades de distribuição". A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse ontem que o cumprimento da norma é questão ética. Ela esteve em um ato público em São Paulo pela redução do enxofre. "Se for o caso de importar motores e combustível, importaremos." A idéia é apoiada pelo secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, Xico Graziano.