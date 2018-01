Ano da Astronomia será celebrado no País

O Brasil terá um papel importante nas comemorações do Ano Internacional da Astronomia, em 2009, que marcará o aniversário de quatro séculos das primeiras observações científicas do espaço com telescópio por Galileu Galilei. A assembléia geral da União Astronômica Internacional (IAU) será realizada no Rio, em agosto. As comemorações terão início em janeiro, com uma agenda nacional de observações e eventos na semana dos dias 19 a 28. A foto acima, divulgada pela Nasa, mostra um berçário gasoso de formação de estrelas, chamado RCW 49.