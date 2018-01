Aniversariante da semana, cidade de São Paulo é o assunto do 'Lado A, Lado B'

A decisão do prefeito de São Paulo, João Doria, de apagar os grafites na cidade é o primeiro tema comentado pelos irmãos Pedro e Juliano Labigalini, no Lado A, Lado B.

Os gêmeos falam também da abertura da Casa 1, espaço criado na Bela Vista para abrigar gays, lésbicas, travestis e transexuais que tenham sido expulsos de seus lares por intolerância dos familiares.

O terceiro assunto tratado no programa desta semana é a criação da plataforma digital do Estadão #somosmaisque16porcento. O projeto é uma iniciativa para equilibrar a incidência de nomes de personalidades em placas de rua. Atualmente, somente 16% das ruas que têm nomes de pessoas homenageam mulheres, contra 84% de localidades que lembram personalidades masculinas.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.