Anestesia matou 6 animais do zoo de Goiânia

Inquérito concluído anteontem pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) de Goiás aponta seis pessoas como responsáveis pela morte de animais no Parque Zoológico de Goiânia. A investigação mostra que 6 das 23 mortes ocorreram neste ano após os animais terem recebido anestesia. Cinco foram anestesiados durante um módulo de um curso ministrado pelo Instituto Qualitas, do qual participaram o diretor do zoo, Raphael Cupertino, e funcionários.