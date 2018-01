André Lima usa sapatos de Francesca Giobbic

Os sapatos feitos por Francesca Giobbi que não foram usados pela estilista carioca Patrícia Viera em seu desfile acabaram vestindo os pés das modelos de André Lima, na noite de sábado. A assessoria de imprensa de Francesca esclarece que o mal-entendido sobre os sapatos não afetou a amizade das duas. São coisas do mundo fashion. Tanto que Francesca esteve no backstage do desfile de Patrícia para desejar boa sorte. E fim da história!