Amy Schumer deve interpretar Barbie em novo filme

Amy Schumer recebe o prêmio de melhor atriz pela comédia 'Trainwreck' no Critics' Choic Awards 2016. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

A comediante Amy Schumer está em negociação com a Sony Pictures para interpretar o papel principal do filme Barbie, uma história sobre a boneca da fabricante Mattel com abordagem atual sobre beleza e feminismo. A produção do longa está prevista para começar em 2018 após Amy e sua irmã, Kim Caramele, adaptarem o roteiro de Hilary Winston. As informações são do site Deadline.

O filme começa no mundo perfeito das Barbies, habitado pelas várias personagens criadas pela Mattel ao longo dos anos. Aos poucos, a personagem de Amy vai perceber que não se encaixa nos padrões impostos naquele universo ideal e é expulsa. Ela, então, se aventura no mundo real, onde descobre que ser única é, na verdade, uma vantagem.

Em janeiro, a Mattel lançou uma linha de Barbies com novas cores de pele e variações do formato do corpo para que mais meninas se identifiquem com as bonecas.

A produção vai ter como referência o filme Encantada, estrelado por Amy Adams, e os clássicos do ator Tom Hanks, Splash - uma sereia em minha vida e Quero ser grande. A Sony ainda não definiu quem vai dirigir o filme, mas o estúdio divulgou que a intenção é que a diretora seja uma mulher.