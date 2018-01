Amor sem amarras

Passada a ditadura da família tradicional, hoje a liberdade sopra seus ventos para qualquer um decidir se quer ficar solteiro, casado, morar em casas separadas e por aí vai. E contradizendo os ditames de que a possessividade faz parte do amor, alguns casais adotam o relacionamento aberto. Diferentemente do poliamor, não se trata de manter relações paralelas, mas sim de ter o direito de ficar com outros parceiros se houver atração física. Mas em geral esses namoros têm regras e envolvem acordos íntimos. O filósofo Jean Paul Sartre e a escritora feminista Simone de Beauvoir são o casal mais célebre do século 20 que adotou esse modelo. Por toda a vida, moraram em casas separadas, mas mantiveram um companheirismo acima de toda prova, apesar da série de casos de Sartre, dos quais Beauvoir tinha consciência plena. Guardadas as devidas proporções, as pessoas que hoje têm relacionamentos abertos também defendem uma filosofia de vida. Acreditam que apesar de terem um relacionamento estável, não precisam abrir mão das oportunidades que surgirem no seu caminho. "Não há por que perpetuar a monogamia, com a camisinha e a possibilidade dos exames de DNA para comprovar a paternidade", exclama a estudante de Direito, Ana*, paulistana de 31 anos adepta dos relacionamentos abertos. Essa concepção já vem de longa data em sua vida, só foi amadurecida. Ela teve um namoro sério que começou aos 17 anos: ficou noiva e comprou até um apartamento com o ex. E apesar da pouca idade, foi ela quem propôs naquela época o relacionamento aberto. "Eu era a primeira namorada dele, sabia que ele tinha menos experiência do que eu. Queria que se sentisse livre para experimentar outras pessoas e não ficar frustrado aos 40 anos, lamentando-se pelo que tinha perdido", justifica Ana. Mas o acordo tinha regras: ela não queria saber das outras experiências e nem que os amigos soubessem, pois acreditava que não entenderiam. "Não tenho ciúmes do que não sei", fala, com expressão zen. "Não acredito em dizer a verdade todo o tempo." Mas o que ela imaginava era manter a relação aberta até o casamento: depois, monogamia. Após cinco anos, porém, o rompimento aconteceu por motivos de afinidade. Com os namorados que vieram depois, sempre propôs o relacionamento aberto, mas a maioria não aceitou, por ciúmes. "O mais importante é ter certeza sobre o amor que a pessoa sente por mim. Então não ligo se o cara transa com outras pessoas", justifica. Ciúmes, ela diz sentir apenas dos seus sapatos. "Não acredito que o amor esteja vinculado à fidelidade. É natural sentir desejo por outras pessoas. Se o homem quer trair, trai. Então é melhor que isso aconteça em liberdade, sem culpa." No Orkut, a maior comunidade de relacionamento aberto tem 2.500 participantes. Entre eles, o administrador de sistemas paulistano, de 30 anos, Marcelo *, faz alguns dos comentários mais interessantes. Ele teve um relacionamento aberto com a ex-companheira. Durou quase oito anos. Tinham uma visão crítica sobre a sociedade que molda determinados comportamentos, discussões sobre a possessividade e embasamento em estudos antropológicos. "Resolvemos adotar uma postura mais aberta porque concordávamos com essas idéias", lembra Marcelo. "Falar sobre isso em grupo e em terapia fazia com que o assunto fosse se tornando cada vez menos relevante", racionaliza ele. A princípio, abriram o relacionamento para carícias com outras pessoas. E a conversa foi evoluindo até que o sexo deixou de ser um tabu. Sempre seguro, claro. "Tínhamos uma lealdade muito forte na manutenção do relacionamento, principalmente depois de aberto. Crescemos muito, havia uma sensação de liberdade diferente e muito agradável", conta ele. Apesar disso, terminaram porque ela acabou se apaixonando por um desses parceiros. OUTRAS VISÕES O livro O Mito da Monogamia (Record), escrito pelo biólogo americano David Barash e sua mulher, a psiquiatra Judith Eve Lipton, questiona nossas tendências naturais. Fundamentado em uma série de pesquisas, mostra que até os animais tidos como monogâmicos raramente o são. E por extensão, defende que o impulso natural dos seres humanos é sentir desejo por outros parceiros. Mas, no final, colocam que muitas vezes vale a pena "ir contra" a natureza e optar pela monogamia, por amor. "Sinceramente, não acho que o relacionamento aberto, ou o poliamor, sejam bons modelos para satisfazer o desejo natural por outros parceiros. E nem todos os desejos naturais devem ser satisfeitos", escreve o autor David, por e-mail. Casados há décadas, ele e a mulher optaram pela monogamia. "Tem altos e baixos.Temos que trabalhar nisso, assim como quem se dedica a aprender a tocar um instrumento ou idioma. Mas com todos os custos, ela vale a pena para nós." O psicólogo especialista em relacionamentos, Ailton Amélio da Silva, professor da Universidade de São Paulo (USP) e autor de diversos livros, diz não acreditar muito nesse tipo de modelo. "Geralmente eles duram pouco. Depois de um tempo ou se desfazem ou voltam a se fechar. As mulheres que têm casos geralmente acabam se envolvendo com os amantes ou se separam destes. Os homens conseguem melhor manter sexo e afeto separados", fala. O coro é reforçado pelo analista existencial Ari Rehfeld, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), para quem a situação não se sustenta por muito tempo. "É uma tentativa de conjugar dois desejos, o do compromisso e o de continuar se relacionando com outras pessoas", fala. "Mas o ciúmes é um sentimento humano, inevitável. Acaba havendo cruzamento de relações e paranóia. Há uma tendência natural no sentido de não querer dividir um grande amor." É exatamente como uma situação pontual que a ilustradora Célia Fink, 31 anos, vivencia as relações abertas. Ela teve um relacionamento estável de sete anos, e nos últimos meses, quando havia uma crise instaurada, abrir a relação foi uma solução para os dois. Quando Célia descobriu que ele estava saindo com outra pessoa, conversou e disse que também poderia ficar com outros. Ele concordou, desde que as outras experiências não chegassem ao seu conhecimento. "Morávamos juntos, mas a relação tinha esfriado. Éramos mais amigos que namorados", lembra. Hoje, estão separados. Ela almeja outro relacionamento estável e "convencional", que inclua a fidelidade. Mas deixa bem claro que esta deve ser recíproca. A produtora cultural Márcia Bonneaud, soteropolitana de 26 anos, tem teorias semelhantes. Aos 19, morou por três anos com um companheiro. Madura, propôs um relacionamento aberto porque entendia que ambos eram muito jovens. Ele não aceitou. Mas, apesar disso, Márcia descobriu mais tarde que o parceiro tinha um caso com uma colega de trabalho dela. Separaram-se. Hoje, quer namorar de novo, no molde estável e que inclua a fidelidade. Mas não abre mão da própria liberdade enquanto o "pretendente" não falar com todas as letras que vai ser fiel e dedicar-se ao relacionamento. "Até aí, é relacionamento aberto. Se ele assumir a relação, tudo muda." *Foram usados pseudônimos a pedido dos entrevistados