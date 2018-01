Qual sua opinião sobre amor à primeira vista? Amor é uma construção. Na minha concepção de amor, é algo que acontece quando a pessoa percebe o outro amor sem idealizações, com todas as suas imperfeições, sem fantasias que o tornem mais perfeito - e, mesmo assim, se mantém interessada. Isso pode até acontecer à primeira vista, mas é incomum. Amor e paixão à primeira vista são diferentes. Quais seriam as diferenças entre os dois sentimentos? Ainda que seja associado ao romantismo, viver um amor à primeira vista é algo de quem é muito realista, pé no chão. De cara, a pessoa vê o outro ser como ele realmente é e consegue aceitar seus defeitos. O mais comum é que o sentimento de paixão, aquele em que projetamos no outro todas as nossas expectativas, se transforme em amor com o tempo. É quando a paixão esmorece que em geral se abre espaço para um sentimento mais sólido. Esta fase de paixão costuma durar quanto tempo? Em alguns estudiosos falam em nove semanas e meia, outros em um ano, alguns em três anos ... O tempo é variável, depende da capacidade de entrega de cada um, da freqüência dos encontros ... Mas, no fundo, todo mundo quer que seja rápido e intenso, como na novela.