Amizade canina

Bono e eu acabamos de voltar de merecidas férias. Nesse tempo, inovamos no presente do Dia das Mães: demos a ela um cachorro da raça Pug. O nome da figura é Linus Bento. Ele chegou todo faceiro. Com dois meses de idade só quer saber de brincar, morder e comer. O Bono foi com o focinho dele na hora. Sabia que podia ter um companheiro - pelo menos de tamanho - na casa da avó. A família toda está apaixonada por Linus. Não importa se ele faça cocô no chão, que goste de morder as barras das calças alheias. O Bono sugeriu que ele passasse uma época em casa, com a Dylan, nossa siamesa de 10 anos. Mas a Dylan nem quer saber mais de confusão. A veterana já tem que agüentar o Bono todo dia. Agora então, que ele está sendo tratado com florais para aumentar sua autoconfiança, ninguém segura a fera. Assunto para outra coluna. Bezzi, 32, e Bono, 1, trazem (quase) toda semana dicas e histórias para os pets e seus donos. E-mail: vidadepet@yahoo.com