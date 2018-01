Americanos extraem biodiesel de penas

Pesquisadores do departamento de engenharia química e de materiais da Universidade de Nevada, em Reno, afirmam que é possível produzir biodiesel a partir de penas de galinha. Em artigo, publicado no "The Journal of Agricultural and Food Chemistry", é descrito como a gordura extraída de penas processadas foi convertida em um biodiesel de boa qualidade. As penas processadas, que contém 11% de gordura e são usadas como fertilizante, resultam da produção de aves em grande escala.