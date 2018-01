Três pesquisadores americanos acusados de extração ilegal de amostras do solo do fundo da Lagoa Baía Vermelha, no Pantanal, permaneciam ontem em uma delegacia da PF em Corumbá (MS). A lagoa é situada em área de preservação. Dois brasileiros, doutorandos da Unesp, detidos com eles, pagaram fiança de R$ 1.550 cada um e foram liberados anteontem. A Unesp afirma que seus pesquisadores tinham permissão do Ibama.