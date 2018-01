Americano é deixado de lado

O pesquisador americano Robert Gallo felicitou ontem seu rival francês Luc Montagnier por ter sido um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. "Parabenizo os laureados e me alegro de que meu amigo de longa data e colega, o doutor Luc Montagnier, assim como sua colega Françoise Barré-Sinoussi, tenham tido essa honra", declarou o virologista norte-americano. "Estou grato por ter lido na declaração de Montagnier, esta manhã, que eu também merecia (o Nobel)", acrescentou. Em 20 de maio de 1983, em um artigo publicado na revista científica americana Science, a equipe de Montagnier e Barré-Sinoussi, do Instituto Pasteur, descrevia um novo vírus suspeito de ser o detonador da síndrome de imunodeficiência adquirida: o LAV. Em abril de 1984, Margaret Heckler, secretária (equivalente a ministra) da Saúde dos Estados Unidos, anunciava o descobrimento do vírus da aids pela equipe de Gallo. Na época, especulou-se que uma das amostras - a americana ou a francesa - estava contaminada pelo vírus. A rivalidade entre Gallo e Montagnier, intensificada por uma verdadeira guerra de patentes, acabou em um acordo selado em 1987 pelos presidentes dos dois países. Desde então, os dois eram sempre nomeados como descobridores do vírus da aids.