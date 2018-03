Amelinha relembra época de ouro da música do Ceará e do Nordeste em shows gratuitos

A cantora cearensa Amelinha Foto: Divulgação

Figura conhecida na música popular do Nordeste desde a década de 1970, a cearense Amelinha emprestou sua voz para sucessos como 'Frevo Mulher', 'Foi Deus quem fez você' e 'Dia Branco'. De sexta-feira, 26, a domingo, 28, ela sobe ao palco da Caixa Cultural, em São Paulo, para relembrar essas fases e parcerias da carreira com shows gratuitos.

O trabalho mais recente da cantora, 'Janelas do Brasil', de 2012, também vai estar presente no repertório das apresentações. No disco, Amelinha traz temas inéditos de Alceu Valença, Chico César e outros compositores que marcaram a sua carreira.

A cantora iniciou sua jornada na década de 1970, ao lado de outros artistas cearenses como Fagner, Belchior e Ednardo. O grupo ficou conhecido no meio artístico como o 'Pessoal do Ceará'. Cantando inicialmente como amadora, Amelinha brilhou em participações de shows do seu amigo Fagner. O primeiro disco, 'Flor da Paisagem', de 1977, foi produzido por ele.

As apresentações gratuitas na Caixa Cultural acontecem às 19h15. A retirada de ingressos acontece a partir das 9h de cada dia, limitada a um par por pessoa.

Serviço

Show de Amelinha

De 26 a 28 de agosto, às 19h15

Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111 - Sé

Entrada gratuita