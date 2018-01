Ambulatório trata vício em maconha

Lúcio (nome fictício) é usuário de maconha desde os 16 anos. Agora, com 36, diz fumar quatro baseados por dia, após tentar por três vezes abandonar o vício. Resolveu então procurar o ambulatório de tratamento para dependentes de maconha do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, um grupo de 30 dependentes se beneficia do serviço. Desde que foi criado, cerca de 160 pessoas foram atendidas no local. Segundo o psiquiatra que coordena o ambulatório, Hercílio de Oliveira, quase todos os usuários diminuem significativamente o consumo da droga durante o tratamento. Cerca de um quarto dos atendidos atinge a meta de não consumir a droga em nenhuma quantidade. "Apontamos para a abstinência total", explica Rafael Sousa, médico que também atua no local. "Se não, o risco de uma recaída é muito alto." O professor responsável pelo ambulatório, André Malbergier, afirma que pelo menos metade das pessoas atendidas apresenta doenças psiquiátricas associadas à dependência. Transtornos de ansiedade e psicose são os diagnósticos mais comuns. Há ainda casos de depressão e esquizofrenia. "Não é possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre maconha e essas doenças", afirma Valentim Gentil, professor titular de Psiquiatria da USP. "Mas é bastante provável que a droga funcione como um ?desencadeante? capaz de despertar o transtorno em pessoas que já tinham tendência a manifestá-lo." Dartiu da Silveira, psiquiatra do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), concorda com a tese de que a droga pode funcionar como um gatilho para outras doenças psiquiátricas e também considera oportuno oferecer ajuda às pessoas que desejam abandonar o vício. Mas questiona a criação de uma política de atendimento voltada exclusivamente a usuários de maconha. "Isso não é prioritário do ponto de vista epidemiológico", aponta. "Comparativamente, o álcool e a cocaína tem um impacto mais sério na saúde e na sociedade." DIFERENÇAS Malbergier avalia que o perfil do dependente de maconha é diferente dos demais dependentes químicos e, por isso, defende um tipo de tratamento específico. "Um usuário de maconha em um grupo de narcóticos anônimos se sente fora de lugar."