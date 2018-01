Amarelinha saborosa

Moela com mandioquinha Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes 400 g de moela de frango limpa 1 colher (sopa) de vinagre 1 colher (sopa) de azeite 100 g de bacon 1 cebola pequena picada 2 dentes de alho picados 2 tabletes de caldo de galinha 1 litro de água 300 g de mandioquinha sal a gosto 3 colheres (sopa) de salsinha picada Preparo 1. Coloque as moelas limpas numa tigela, cubra com água, junte o vinagre, mexa e deixe de molho na geladeira, por cerca de 1 hora. 2. Numa panela de pressão, aqueça o azeite, junte o bacon cortado em quadradinhos e frite até começar a dourar. 3. Descarte um pouco da gordura que se formou, junte a cebola e o alho e refogue bem. 4. Adicione as moelas escorridas e refogue mais um pouco, mexendo sempre para que não grudem no fundo da panela. 5. Junte o caldo de galinha dissolvido em 1 litro de água fervente, tampe a panela de pressão e, assim que começar a sair o vapor, coloque em fogo brando e cozinhe por 40 minutos. 6. Desligue a chama, espere sair todo o vapor e abra a panela. Verifique se as moelas estão macias. Se estiverem, junte a mandioquinha descascada e picada em rodelas, acerte os temperos, colocando mais sal, se necessário. 7. Cozinhe, sem tampar a panela, até que a mandioquinha esteja macia. 8. Retire do fogo, junte a salsinha, coloque numa travessa e sirva com arroz branco. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Trio do Renée Tempo de preparo: 1h30 Rendimento: 8 porções Ingredientes 300 g de mandioquinha 300 g de batata doce 300 g de batata comum 3 xícaras (café) de leite 3 colheres (sopa) de manteiga sal a gosto Recheio 2 colheres (sopa) de azeite 1 cebola pequena picada 300 g de cogumelo shimeji 1 xícara (café) de água 1 xícara (café) de vinho branco 2 colheres (sopa) de sopa creme de cebola 1 lata de creme de leite sal e noz-moscada a gosto 50 g de parmesão ralado Preparo 1. Aqueça o azeite, junte a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione os cogumelos lavados e picados, e refogue mais um pouco. 2. Coloque a água e o vinho, tampe a panela e cozinhe até que o cogumelo fique macio. 3. Adicione a sopa creme de cebola e mexa bem. Junte o creme de leite e cozinhe em fogo brando até começar a ferver e engrossar um pouco. 4. Tempere com sal e noz-moscada, misture bem, retire do fogo e reserve. 5. Raspe e lave as batatas, coloque-as numa panela, cubra com água e cozinhe até ficarem macias. Escorra, passe pelo espremedor e reserve. 6. Faça o mesmo com a batata doce e a mandioquinha. Reserve. 7. Numa panela, derreta 1 colher (sopa) de manteiga, junte a batata reservada e mexa bem. Adicione o leite e o sal, e bata vigorosamente. Retire do fogo e espalhe no fundo de uma fôrma refratária transparente. Cubra com a metade do recheio. 8. Faça o purê de batata doce da mesma maneira que o purê de batata, e espalhe na fôrma transparente, cobrindo todo o recheio. Por cima, espalhe o creme de cogumelos restante. 9. Faça o purê de mandioquinha e coloque na fôrma transparente, cobrindo todo o recheio. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno forte, por cerca de 15 minutos, para gratinar. Sirva como acompanhamento de carnes. Custo: médio Grau de dificuldade: trabalhoso Pão de mandioquinha Tempo de preparo: 2h30 Rendimento: 2 pães com cerca de 400 g cada Ingredientes 1/2 kg de mandioquinha 2 tabletes de fermento biológico (30 g) 1/2 xícara (chá) de água morna 2 colheres (sopa) de óleo 1 colher (sopa) de açúcar 2 colheres (chá) de sal 4 xícaras (chá) de farinha de trigo 1 gema Preparo 1. Lave e raspe as mandioquinhas. Coloque-as numa panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe com a panela tampada até que estejam macias. 2. Retire do fogo, escorra a água, reservando meia xícara (chá). 3. Amasse as mandioquinhas com um garfo e reserve. 4. Numa tigela grande, dissolva o fermento na água reservada. Junte o óleo, o açúcar e o sal. Misture bem. 5. Adicione a mandioquinha reservada e a metade da farinha de trigo. Misture bem. 6. Junte aos poucos o restante da farinha de trigo e amasse por cerca de 10 minutos. 7. Coloque a massa na tigela, tampe e deixe crescer até dobrar de volume. 8. Amasse novamente, numa superfície enfarinhada e forme dois pães. Coloque-os numa fôrma untada e enfarinhada. Pincele-os com a gema e deixe crescer por 1 hora. 9. Asse em forno quente por cerca de 50 minutos. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio