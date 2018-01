Um grupo estudantes permaneceu ontem em frente da reitoria da Universidade de São Paulo (USP) em protesto. Eles bloquearam a entrada com cavaletes e os funcionários do local foram transferidos para outros prédios. A manifestação é para que funcionários sejam dispensados do trabalho esta semana para participarem do congresso sobre democracia universitária que estão organizando com o sindicato dos docentes.