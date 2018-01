Alunos e professores ocupam AL do Ceará

Professores e estudantes das três universidades estaduais do Ceará (Uece, Vale do Acaraú e Regional do Cariri) ocuparam ontem à noite a Assembléia Legislativa, em Fortaleza. Em greve há um mês, os professores e estudantes dizem que só saem quando forem recebidos pelo governador Cid Gomes (PSB). Os professores querem reajuste salarial de 130%. Os docentes recebem hoje piso de R$ 800 por 20 horas-aula semanais. Os estudantes reivindicam melhores condições de ensino. O clima é tenso na Assembléia Legislativa e a polícia foi acionada. O governo do Estado oferece reajuste de 100% até 2010.