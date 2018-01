Alunos da Unib reclamam de falta de professor

Alunos do curso de Direito da Universidade Ibirapuera (Unib) realizaram ontem protesto contra a demissão de professores pela nova administração, que assumiu no início do mês. A instituição foi comprado pelo grupo Campos de Andrade, dono da Faculdade Alvorada e da Uniandrade. "Eles dispensaram professores em regime de tempo integral, que fazem pesquisa, trabalham com orientação aos alunos. Algumas turmas estão sem aulas há duas semanas", diz Raquel Nemezio, aluna do 7º semestre. O novo reitor, José Campos de Andrade, afirma que ainda não demitiu ninguém, mas está fazendo um levantamento e aqueles que estão "sem função" serão desligados. Disse também que desconhece que haja turmas sem aulas. O reitor reuniu-se ontem com os alunos para falar sobre a reestruturação da universidade.