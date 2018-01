Cerca de 3 mil estudantes do ensino médio estadual paulista vão participar da Campus Party Brasil 2009 - maior evento de inovação tecnológica e entretenimento em rede do mundo. O encontro será realizado em São Paulo de hoje a domingo. Os estudantes escolhidos para participar do evento são monitores do programa Acessa Escola, que transforma as salas de informática em lan houses para os alunos.