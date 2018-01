O governo paulista distribuirá 1.250 kits escolares a alunos da rede pública com deficiência visual. O material é adaptado a estudantes cegos ou que tenham visão subnormal, que correspondem a 450 e 800 alunos na rede estadual de ensino público, respectivamente. Os kits serão entregues no começo do ano letivo e custaram R$ 40 mil, investimento previsto no orçamento estadual destinado à Secretaria da Educação.