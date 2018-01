Aluno enfrenta fila para se matricular em vaga do ProUni

Alunos que buscam matrícula na Universidade Paulista (Unip), em São Paulo, por meio de vagas no Programa Universidade para Todos (ProUni) passaram a madrugada de ontem na fila. Eles foram convocados para entregar a documentação exigida pelo programa, criado pelo governo federal para conceder bolsas parciais e integrais a estudantes carentes. A Unip, porém, centralizou o cadastro das bolsas dos seus 11 câmpus da Grande São Paulo na unidade Indianópolis, zona sul da capital. Quem chegou depois das 5 horas não conseguiu senha para ser atendido. Houve confusão e a Polícia Militar foi chamada. Hoje é o último dia para a inscrição. Segundo o vice-reitor de planejamento, administração e finanças, Fábio Romeu de Carvalho, a Unip oferece 4.448 bolsas do ProUni na Grande São Paulo. Ele atribui os problemas ao aumento de mais de 150% no número de vagas destinadas ao programa. No ano passado, eram 1.730. "O número de bolsas depende da estimativa de matrículas", aponta Carvalho. "No ano passado, o número de matrículas superou as expectativas. Para compensar as vagas do ProUni que não foram abertas em 2008, oferecemos mais este ano." A Unip atendeu cerca de 3.550 pessoas até anteontem, segundo Carvalho. "Mas muitos esquecem algum papel e, por isso, precisam retornar", afirma o vice-reitor. Em média, 250 senhas foram distribuídas diariamente para quem precisava completar a documentação. Mesmo assim, muita gente voltou para casa sem ser atendido. Tatiane Maria da Silva, de 23 anos, mora em Itaquaquecetuba (SP). Levou uma barraca e passou a madrugada de quinta acampada na porta da universidade. Chegou às 19 horas e já havia 50 pessoas na fila. Os alunos reclamam da burocracia. Um conjunto de instruções entregue aos estudantes estabelece que "outros documentos que o representante do ProUni eventualmente julgar necessários" poderão ser "solicitados no ato da entrevista (para análise socioeconômica)". A auxiliar administrativa Elisabeth Gardezani, de 28 anos, relatou que é mãe solteira durante a entrevista na sexta-feira passada. Ontem, voltou para entregar uma declaração, com firma reconhecida, atestando que tinha um filho, mas não possuía vínculo com o pai do garoto. Chegou às 4h30 e foi atendida no início da noite. Hoje, a Unip pretende distribuir 480 senhas para quem deixou tudo para o último dia ou precisa entregar algum documento. "Quem estiver com a documentação incompleta, mas satisfatória, poderá trazer o que falta no início da próxima semana", afirma Carvalho. Mas cabe à universidade definir, caso a caso, quais documentos. Quem permanecer com a documentação "insatisfatória" pode perder o direito à bolsa. APROVADOS A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou ontem a lista de aprovados no Vestibular 2009. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai apresentar hoje os aprovados no seu exame de seleção.