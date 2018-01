Após ser agredido com socos e pontapés por veteranos ao ter se negado a participar do trote, no primeiro dia de aula, anteontem, o operador de empilhadeira Márcio Marques da Silva, de 24 anos, não voltará à Universidade Nove de Julho (Uninove) na Barra Funda. A família pretende processar a faculdade. Marcio ficou machucado no rosto e teve as roupas rasgadas.