Aluga-se quase tudo

Disktem: pioneira nos ramos de delivery e aluguel, a empresa tem 36 anos. No começo, entregava comida, remédios e compras de supermercado, numa época em que a prática não era comum. Hoje aluga de tudo para casa, eventos e escritórios, como móveis de design básico ou personalizados. Ainda, talheres, eletrodomésticos, barracas de camping, além de itens inusitados, como realejos, jukeboxs, espantalhos, um esqueleto humano e máquina de fazer chiclete (de R$ 80,00 a R$ 250,00 por dia, dependendo do modelo). Há taxa adicional de frete de R$ 80,00 (motoboy) ou R$ 180,00 (carro). Atendimento pelo tel.: 3752-2222, das 8h30 às 19 horas; www.disktem.com.br.

Armênia Orquídeas: depois de 29 anos cultivando orquídeas, Apraham Minassian diversificou os negócios e, hoje, também aluga as belas espécies. Revoltado com o costume que muitas pessoas têm de jogar a planta fora depois que caem as flores, decidiu alugá-las. A vantagem: a cada 30 dias, ele troca as plantas, sempre por outras floridas. O serviço já foi adotado por hotéis, hospitais e empresas: Minassian aluga cerca de 70 plantas por mês. O custo é de R$ 24,00 mensais por orquídea, mas a quantidade mínima é de seis plantas, por um período inicial de um ano. Se a orquídea desaparecer do local, o cliente paga R$ 50,00, mais R$ 20,00 pelo cachepô de vidro. Av. Santa Inês, 1.949, Horto Florestal, tel.: 2996-3861. Diariamente, das 9 às 18 horas.

Minha Avó Tinha: num simpático sobrado do bairro de Perdizes, inúmeras araras exibem roupas das décadas de 1960, 70 e 80. Além da venda, trabalham com locação: algumas das peças mais procuradas são as calças boca de sino (cerca de R$ 40,00, por uma semana), camisas estampadas, saias e casacos de época. Acessórios como anéis, colares e óculos também podem ser alugados. A loja tem ainda um antiquário de móveis e objetos: é possível alugar telas dos anos de 1940 e 50, esculturas de santos, luminárias, móveis, penteadeiras e cristaleiras (de R$ 20,00 a R$ 2 mil, dependendo da peça). O cliente encarrega-se do transporte. R. Dr. Franco da Rocha, 74, Perdizes, tel.: 3865-1759. Segundas-feiras: do meio-dia às 19h30. De terça a sexta-feira, das 10 horas às 19h30. Sábados: das 10 às 17 horas.

Gino Material Médico Hospitalar: aluga acessórios e equipamentos de saúde há 40 anos. Muletas (R$ 20,00 por mês), cadeiras de roda (de R$ 33,00 a R$ 97,00 por mês) e de banho, andadores e cilindros de oxigênio estão entre os itens principais. O período mínimo de locação é um mês. Se o produto alugado for grande, como uma cama hospitalar, a empresa responsabiliza-se pelo transporte (dependendo da localidade, é cobrada taxa de entrega). Atendem a Grande São Paulo. R. Rafael de Barros, 609, Paraíso, tel.: 3884-1044. De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 19h30; sábados, das 8 horas às 17h30.

Feel Chic: a loja aluga bolsas e acessórios de grife. Uma das peças mais procuradas é a bolsa Chanel 2.55, de couro e matelassê preto, com corrente dourada. Há ainda modelos da Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Salvatore Ferragamo e Valentino, entre outras marcas no acervo, que é sempre renovado com os últimos lançamentos. O preço do aluguel semanal varia de R$ 105,00 a R$ 590,00. Quando a retirada é na sexta-feira e a devolução na segunda, paga-se 60% dos valores citados (a partir de R$ 63,00). Também locam carteiras, cintos, lenços de seda Pucci (R$ 51,00) e bijus consagradas, como as da marca Hermès (R$ 72,00, um colar de couro laranja). R. do Rócio, 423, 17º andar, conjunto 1.710, V. Olímpia, tel.: 3513-2445. De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 20 horas; sábados: das 10 às 14 horas. Site: www.feelchic.com.br.

Road Experience: é possível alugar as possantes e estilosas motocicletas Harley Davidson. São locados três modelos: a Heritage, FX e Fatboy. A brincadeira custa R$ 199,00 por dia, se o aluguel for de segunda a quinta-feira; ou R$ 350,00 (FX) e R$ 380,00 (outros modelos) por dia, de sexta-feira a domingo. O preço inclui seguro e capacete, com quilometragem livre. É preciso ter carta de habilitação e ser maior de 28 anos. R. Vicente Leporace, 979, Campo Belo, tel.: 5531-1424. De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Site: www.roadexperience.com.br.

La Table: com 30 anos de tradição, essa loja aluga cadeiras, mesas, louças, toalhas e guardanapos. Há ofertas para todos os gostos: toalhas de gorgurinho, linho, organza, tafetá e até richelieu (de R$ 5,00 a R$ 46,00 por dia), em todos os tamanhos e formatos. Os talheres podem ser de inox ou até os sofisticados de prata da marca Christofle - os preços variam de R$ 0,25 a R$ 2,40 por unidade, dependendo do material. Há ainda travessas e baixelas de prata, cerâmica, porcelana, alumínio, madeira e vidro. Av. Horácio Lafer, 517/523, Itaim Bibi, tel.: 3078-8896. De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas; sábados, das 9 às 13 horas. Site: www.latable.com.br.

Mega Power Games: se a intenção é alugar máquinas de videogames ou outras diversões eletrônicas, para festas de crianças ou adultos, aposte nessa locadora. Há 15 anos no mercado, entrega, instala e, se necessário, deixa um monitor para operar o equipamento. Assim, dá para levar para casa uma daquelas máquinas de dança; pinball; sistema de multijogos, simuladores de carro, moto e até de jet ski. Têm também uma jukebox digital (que toca MP3) e uma mesa de snooker tradicional. Os pacotes para locação nos fins de semana variam de R$ 150,00 a R$ 1 mil. Atendimento pelo tel.: 2024-1910. De segunda a sexta, das 9 às 17 horas; www.megapowergames.com.br.

Queens: esta loja, que vende todos os tipos de equipamentos e acessórios para ginástica, também aluga seus produtos. Os mais procurados são as esteiras ergométricas e bicicletas - principalmente por aqueles que precisam se exercitar em casa durante um período de reabilitação. Há também quem alugue os equipamentos para fazer um teste antes de se decidir pela compra. Dependendo do modelo, o aluguel das esteiras varia de R$ 200,00 a R$ 500,00 (por mês) e o das bicicletas, de R$ 150,00 a R$ 300,00 (há diversos tipos, incluindo a spinning). A Queens entrega, retira e fornece assistência técnica, se necessário. Av. Cidade Jardim, 886, tel.: 3034-0606. De segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas. Sábados, das 10 às 18 horas. Site: www.queens.com.br.

Birô-e-Multi-Estilo: o designer Diaulas Novaes dá continuidade à tradição iniciada por Madame Olly nos anos de 1960 - cria, vende e aluga chapéus exclusivos. A loja tem um acervo de cerca de mil modelos, datados desde o começo do século passado, incluindo chapéus estilosos dos anos de 1920 e 1940. Diaulas assina modelos para estilistas badalados como Reinaldo Lourenço. Também faz chapéus exclusivos, tanto para noivas (que podem alugar pela primeira vez, por cerca de R$ 350,00) como para madrinhas, além de atender outros eventos. O aluguel dos já existentes na loja custa mais barato. Um chapéu de palha ou crinol para madrinha varia de R$ 100,00 a R$ 120,00. Já os casquetes custam uma média de R$ 80,00 . R. Cayowaá, 918, Perdizes, tel.: 3862-5051. De segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18h30; sábados: das 9 às 16 horas; www.diaulas-biro.fot.br.