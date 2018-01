Alternativas ao Botox

Estrela do rejuvenescimento facial, a toxina botulínica não está sozinha na hora ganhar uns aninhos diante do espelho. Lifting, miectomia (cirurgia que retira parte da musculatura da região dos olhos e da testa), preechimentos com ácido hialurônico e pellings são algumas opções que complementam ou substituem as aplicações de toxina botulínica tipo A para quem busca um tratamento definitivo, ou para os casos em que a substância não tem ou perde a eficácia. As aplicações de toxina botulínica tipo A têm pouca durabilidade (entre três e seis meses) e podem perder a eficácia, em casos raros, quando repetidas muitas vezes. Além disso, não são recomendadas no tratamento de rugas estáticas ou da flacidez facial. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - Regional São Paulo (SBCP-SP) - indica algumas alternativas que substituem ou complementam a toxina botulínica tipo A nos casos de rejuvenescimento facial. ?O envelhecimento facial não é provocado somente pelas rugas de expressão nas quais a toxina botulínica tipo A atua. Há também a mudança de local dos músculos da face, a atrofia dos tecidos, o excesso de pele e mudanças na qualidade da pele, como o aparecimento de manchas e a perda de elasticidade. Existem tratamentos adequados para cada um destes problemas?, avisa Antonio Graziosi, presidente da SBCP-SP. A toxina botulínica tipo A é uma substância produzida pela bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo, que paralisa os movimentos musculares da região na qual é aplicada. Ela tem a capacidade de impedir a liberação do neurotransmissor acetilcolina, responsável pela contração muscular. ?Como age na paralisia muscular, a toxina botulínica tipo A evita a formação de rugas de expressão, mas não consegue eliminar as rugas estáticas. Os preenchimentos com ácido hialurônico, por exemplo, são indicados para estes casos e eliminam inclusive sulcos mais profundos. Já o lifting facial atua na flacidez facial, reposiciona os tecidos que mudaram de lugar e pode eliminar o excesso de pele do rosto. Com os peelings é possível obter um rejuvenescimento na qualidade e na coloração da pele, que se regenera após o procedimento?, explica Graziosi. E não se esqueça: procure sempre um profissional qualificado caso queira realizar qualquer processo de rejuvenescimento facial. Imperícia, nesses casos, pode significar a ruína do seu rosto. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica: Av. Pacaembu 746, 6º and., 3825-9685/3666-1635 Site: www.cirurgiaplastica.org.br/SP