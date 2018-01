Almoço na gôndola

Praticidade e conveniência começam a integrar o menu de almoços de festas em família, como a Páscoa. Com a mulherada trabalhando fora de casa, nem sempre dá tempo de preparar aquela refeição, com toda a variedade que é esperada para a data. A solução, muitas vezes, está em dar uma corridinha no supermercado e completar o cardápio, seja com pratos prontos ou escolhendo ingredientes que podem, facilmente, ser usados em receitas surpreendentes. A rede Pão de Açúcar, por exemplo, colocou à disposição de seus clientes um cardápio especialmente elaborado pela chef de cozinha Mariana Seabra. São várias opções prontas para servir e que incluem pratos principais, acompanhamentos, sobremesas e até dicas para servir. Tem medalhão crocante de lombo ao molho de vinho Jerez, peito de peru ao funghi, cordeiro ao molho de menta, moqueca de peixe e frutos do mar, além de três versões de bacalhau. A rede oferece também opções de acompanhamentos e sobremesas. As encomendas podem ser feitas ainda hoje. E que tal abrir uma latinha e fazer um prato para renovar o menu? A Gomes da Costa elaborou receitas à base de atum e sardinha que fogem da tradicional bacalhoada. Já a culinarista Ana Schmidt, da Cepêra, sugere substituir o Ovo de Páscoa por um Pavê de Chocolate com Cereja. ?Apesar de seu preparo fácil, vai causar uma impressão excelente no almoço de Páscoa?, diz. Bacalhau a Gomes de Sá Substância Kits de comida pronta Manter a forma na Páscoa com dieta equilibrada sem perder o tradicional sabor dos pratos da época parece lorota. Mas essa é a sugestão da Substância, marca de alimentação saudável que aposta na praticidade dos kits prontos, e que preparou uma sugestão para o almoço de hoje. O prato indicado é o Bacalhau à Gomes de Sá , que tem 372 kcal/porção 260g. Para a sobremesa, a proposta são trufas de chocolate ou cup cakes, formando uma equilibrada combinação de alimentos. ?O cardápio também é uma ótima opção para proporcionar uma alimentação saudável para toda a família?, comenta Marcia Petzold, redistribuidora da marca em São Paulo. Há 20 anos no mercado, a marca tem programas para dietas especiais e para reeducação alimentar. Encomendas nowww.substancia.com.br ou pelo 3848-9392. INGREDIENTES bacalhau 200g batata inglesa 125g cebola 125g tomate125g leite desnatado 40ml salsa, louro, pimenta, cebolinha verde, manjerona a gosto azeite de oliva extra virgem 1 colher (sopa) ovo cozido 1 PREPARO Colocar o bacalhau de molho em água fria por 24h. No dia seguinte, ferva-o com o leite e a água; retire a pele e as espinhas e descame-o em pedaços de regular tamanho. Num refratário com tampa, alterne camadas de bacalhau com camadas de tomate, batata, ovo, cebola cortada em rodela e temperos (salsa, cebolinha verde, louro, pimenta e manjerona). Regue com azeite e leve ao forno, durante 30 minutos. Se desejar um prato mais temperado, pode refogar o bacalhau com os temperos antes de colocá-lo em camadas. Bacalhoada de Sardinha INGREDIENTES batata grande cortada em rodelas finas 1 (250g) sardinha em óleo Gomes da Costa 1 lata tomate grande cortado em rodelas 1 azeitonas pretas cortadas em fatias 2 colheres (sopa) cebola média cortada em rodelas finas 1 salsinha picada 1 colher (sopa) PREPARO Em uma panela, coloque a batata e cubra com água temperada com sal a gosto. Cozinhe por 5 minutos após o início da fervura da água (ou até que a batata esteja cozida e ainda firme). Escorra e reserve. Montagem do prato: cubra o fundo de um refratário pequeno com as batatas. Sobre elas, distribua as Sardinhas Gomes da Costa, o tomate, a azeitona e a cebola. Polvilhe toda a preparação com sal e salsinha. Regue com o óleo da sardinha. Leve o refratário ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até o líquido que se formou durante o cozimento comece a ferver e a cebola comece a dourar. Dica: o óleo da Sardinha dá mais sabor à preparação. Variação: acrescente à preparação 1 camada de pimentão verde cortado em rodelas. Pavê de chocolate com cereja INGREDIENTES chocolate meio amargo 600g chocolate ao leite 400g creme de leite fresco 500g cerejas ao marasquino Cepêra 250g nozes ligeiramente picadas 200g conhaque 1/2 xícara (chá) pacote de biscoito maisena ou leite 1 pacote raspas de chocolate para decorar 100g folhas de manjericão fresco PREPARO Drene as cerejas, separe algumas para decorar e pique o restante. Prepare um creme no microondas ou banho-maria com os 2 chocolates e o creme de leite. Separe 1/4 para a decoração. Junte as nozes e as cerejas picadas. Misture a calda drenada ao conhaque. Forre uma forma para bolo inglês com papel alumínio. Umedeça os biscoitos na calda e disponha de maneira decorativa, forrando o fundo e as laterais da forma. Espalhe uma camada de creme, uma camada de cerejas e as nozes. Repita a operação até terminar os ingredientes. Cubra com papel alumínio e leve a geladeira. Desenforme gelado, em prato de servir. Cubra com o creme de chocolate. Decore com raspas de chocolate, cerejas e folhas de manjericão fresco. Salpicão de atum INGREDIENTES iogurte natural 200g azeite 2 colheres (sopa) mostarda 2 colheres (sopa) uva passa 3 colheres (sopa)salsão picado 1/2 xícara (chá) maça com casca cortada em cubos pequenos1 cenoura grande ralada 1atum sólido em óleo Gomes da Costa 1 lata sal e pimenta do reino a gosto PREPARO Numa tigela junte o iogurte, o azeite e a mostarda. Misture bem e reserve. Em outra tigela, junte as passas, o salsão, a maçã, a cenoura e o Atum Gomes da Costa com seu óleo. Misture bem. Acrescente o molho de iogurte e misture novamente para que todos os ingredientes fiquem envolvidos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Dicas: hidrate as passas antes de usá-las. Hidrate em água ou suco de laranja. Se for receber mais pessoas, dobre a receita. Variação: substitua parte do salsão por erva doce. Indicação de hoje Aula de Massa Folhada Com a culinarista Maria Júlia, do Centro de Culinária Arosa 4524-9900 A culinarista Maria Júlia elabora receitas e dá dicas de como utilizar a massa folhada e outros produtos da linha Arosa nas aulas promovidas pelo Centro de Culinária da marca. A programação dos cursos é diária, nas lojas da Arosa e em shoppings e escolas de culinária. Em alguns locais as aulas são gratuitas, outros pedem 1 kg de alimento ou ainda o valor cobrado é simbólico. Agenda no no www.arosa.com.br.