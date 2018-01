Alinhavadas

O azul da moda, com um toque de brilho, na camiseta desenhada por Eugenia Fleury. Preço: R$ 395,00 na loja da estilista, que fica no Shopping Iguatemi, 2° piso tel: 3815-1617 No estilo patriota fashion, use e abuse das cores da bandeira nacional. A blusa frente única de malha amarelo banana é da Hering. Preço: R$ 45,00, SAC 0800-473114. A legging verde é da Ópera Rock, loja no Shopping Villa Lobos, tel: 3024-3073 Top de tricoline verde com detalhe trabalhado na frente, da estilista Carina Duek. Preço: R$ 490,00. Na R. Peixoto Gomide, 1.801, Jardins, tel: 3086-1292 O short com bolsinhos e outros detalhes invade a cena urbana. O modelo amarelo custa R$ 39,90. Para compor o look, incremente com pulseiras, como o conjunto com quatro, por R$ 17,90. A verde custa R$ 17,90 e a amarela, R$ 19,90. Tudo da Renner, loja no MorumbiShopping, tel: 2165-2800 Shortinho azul Bic da Les Amis, por R$ 137,00, à venda na R. Oscar Freire, 932, Jardins, tel: 3082-9712. Coordene com a camiseta de malha da Sinhá, por R$ 79,00. Loja no Shopping Iguatemi, tel: 3032-3051 Basta um acessório para levantar o visual, como o cinto faixa com detalhe de flor da Dona Doida, por R$ 98,00. R. Alagoas, 836, Higienópolis, tel: 3828-0953. Bolsa de matelassé da Rafitthy, por R$ 163,00, à venda na loja Vivacce, Av. Regente Feijó, 1739, loja 20, tel: 6671-6559; e relógio com pulseira larga amarela da Espaço Fechado, por R$ 182,00, SAC 4977-7900 Regata de malha azul da C&A, por R$ 35,90. Brincos de formas geométricas por R$ 15,909. SAC 2134-9908. Casaquinho curto de malha com capuz por R$ 229,80, da Folic, Shopping Villa Lobos, 3º piso, tel : 3024-3830 O azul invade a praia: biquíni da Gaúcha, por R$ 175,00, na loja Divinitta, R. Amélia Correia Fontes Guimarães, 9, Morumbi, tel: 3722-4306