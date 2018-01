Alimentos afrodisíacos

Deixar o casal no ponto para uma saborosa noite de abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim é a promessa dos alimentos que despertam a libido. A nutróloga Daniela Hueb dá algumas dicas: abuse dos ingredientes ricos em vitamina B5, encontrados em cogumelos cozidos, fígado, milho, abacate, carne de galinha, ovos, leite, vegetais, legumes e cereais de grão. Eles ajudam na produção da necessária adrenalina. Alimentos ricos em vitaminas, principalmente do complexo B, e em gorduras insaturadas, como os peixes e as oleaginosas, auxiliam no bom funcionamento do organismo e colaboram na síntese dos hormônios sexuais. O vinho é outro forte aliado para o sexo, assim como as frutas ricas em vitamina C. "Eles possuem polifenóis e bioflavonóides, que melhoram a circulação e fortalecem os vasos sanguíneos, fatores importantes para uma boa ereção", explica. Para as mulheres,laticínios como o queijo branco e iogurte, e ainda de grãos, verduras e legumes, são ricos em riboflavina (vitamina B2), que mantém saudável as mucosas que revestem o aparelho genital feminino. Para celebrar a data, vários restaurantes têm cardápio de bebidas e pratos afrodisíacos, como a casa de chá egípcia Khan El Khalili (5575-6647) e o japonês Shimo (3167-2222). Chá Sultão Bebida afrodisíaca da casa de chá egípcia Khan El Khalili Ingredientes: Marapuama 2 colheres (sopa); maçã desidratada 1 colher; (sopa) água filtrada 2 1/2 xícaras Preparo: » Em uma panela, colocar a água e deixar ferver durante 5 minutos. Acrescente a marapuama e a maçã desidratada e desligue o fogo. Ao servir, peneire o conteúdo em um bule médio. Obs: A marapuama é facilmente encontradaem lojas de produtos medicinais e farmácias de manipulação. Trio Japonês do Restaurante Shimo Ingredientes: Atum 70g salmão 70g anchova negra 70g nabo japonês 1/4 pimenta dedo de moça 1maçã 1 gengibre 10g missô 500g saquê mirim sem álcool 1 litro (colocar em ebulição até que todo o ‘fogo’ se extingua) Preparo: » Misturar o missô e o saquê. Adicionar os pescados. Marinar por 12 horas. Adicionar ao nabo ralado a pimenta picada. Ralar a maçã e adicionar gengibre ralado. » Montagem: assar os pescados a 200graus próximo ao dourador do forno. Os pescados devem adquirir coloração dourada. Montar sobrepondo os filés e guarnecê-los com o nabo ralado e a maçã ralada. Decorar com ramos de alfafa.