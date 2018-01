Algumas escolas retomam aula

Apesar da orientação da Secretaria de Estado da Saúde, divulgada no último dia 28, para que o início do semestre nas redes pública e particular de ensino fosse adiado com o objetivo de evitar mais casos de gripe suína, algumas escolas privadas retomaram as aulas desde a semana passada. As instituições contam com o apoio dos pais. Na Prima Escola Montessori, zona sul, as aulas dos 187 alunos de educação infantil e fundamental recomeçaram no dia 27 com a aprovação de 85% pais. "Fizemos uma pesquisa na entrada da escola pedindo a opinião das mães e pais das crianças", diz Victoria Saracchi, diretora-administrativa. "A posição da maioria combinou com a nossa, que já era de não adiar." Na escola Estilo de Aprender, os 250 estudantes de idade entre 1 e 11 anos voltaram à rotina no dia 29. "Abriríamos de qualquer forma. O risco existe, mas dentro de uma escola a responsabilidade pela preservação dos alunos é sempre prioridade", destaca o diretor, Marcelo Cunha Bueno. "Fechar a escola não é um compromisso com a sociedade. Temos, na verdade, o dever de formar e informar." O administrador André Mermelstein, de 38 anos, pai de Alexandre, de 1 ano, concorda com a escola. "É uma reação exagerada e alarmista do governo", afirma. Pai de duas meninas de 6 anos, que estudam na Escola Vera Cruz, onde as aulas foram suspensas, ele vê a rotina da família prejudicada. As escolas dizem que medidas de prevenção - como orientação dos alunos, copos plásticos, ambientes arejados e álcool em gel - estão sendo tomadas. "Não receberemos crianças gripadas", diz a diretora da Escola Encontro, Solange Ferreira. Ela recebeu o apoio dos pais para a retomar hoje o semestre. OUTROS ESTADOS No Paraná, começa hoje o reforço no treinamento das medidas para a prevenção da gripe suína com os 60 mil professores da rede pública. Eles vão assistir a um vídeo produzido em conjunto com a Secretaria da Saúde, que será exibido durante os três turnos de funcionamento das escolas. Também está prevista a distribuição de panfletos aos alunos. Em Porto Alegre, a prefeitura adiou o reinício das aulas da rede municipal para o dia 17 de agosto. A decisão foi tomada no sábado e comunicada aos diretores das 55 escolas municipais de ensino fundamental e médio do município. No Estado de São Paulo, houve a confirmação de mais duas mortes. Campinas confirmou ontem o quinto óbito por gripe suína. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vítima foi uma mulher de 30 anos,que morreu na manhã de ontem. A outra foi em Bauru - o primeiro óbito pela doença no município.