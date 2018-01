Algumas áreas terão prioridade na obtenção do Fies

O Ministério da Educação vai mudar o programa de Financiamento Estudantil (Fies) para dar prioridade aos estudantes dos cursos de Engenharias, Geologia, Superior Tecnológico e Formação de Professores, especialmente nas áreas de exatas, onde já há maior carência de profissionais. Nessas áreas, será possível ao estudante obter até 100% do financiamento da sua mensalidade. Hoje, o máximo é de 75%. Apenas na semana que vem o ministério deverá anunciar o formato desse novo Fies, mas duas alternativas estão sendo uma estudadas. Em uma delas, todos os alunos dessas áreas que se candidatarem ao financiamento serão atendidos. Apenas as vagas que sobrarem serão, então, colocadas em disputa para os demais cursos. A outra opção é reduzir os juros do financiamento apenas para os candidatos dos cursos prioritários. A intenção do governo com a mudança é formar mais pessoal técnico, como engenheiros e geólogos, profissionais em falta no mercado. Do outro lado, também faltam professores de educação básica, especialmente em biologia, física, química e matemática. A estimativa é de um déficit de 250 mil docentes. Também na área da educação básica, Haddad informou que o ministério está começando o processo de supervisão dos cursos de Pedagogia e Formação de Professores já neste ano, nos mesmos moldes do que foi feito em Direito. "É uma área prioritária porque trata da formação de professores para educação básica e infantil. Precisamos cuidar disso", afirmou.