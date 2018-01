Algodão imune a inseto é liberado

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou ontem a liberação comercial do algodão transgênico resistente a insetos produzido pela Dow AgroSciences. É o quarto algodão geneticamente modificado considerado seguro pelo colegiado. Com a decisão, cai para cinco o número de pedidos aguardando aprovação para uso comercial. A votação foi rápida e a vitória, folgada: 15 votos favoráveis, 5 contrários. A maior discussão foi em torno de assunto que promete bastante polêmica: as regras que devem definir a avaliação de sementes transgênicas de segunda e terceira geração, chamadas "piramidais", que geralmente são fruto do cruzamento de duas espécies transgênicas.