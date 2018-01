A(H1N1) é mutação com genes de vírus distintos

A ocorrência de casos da gripe suína, causada pelo vírus A(H1N1), uma mutação do influenza que tem genes de vírus que infectam porcos, aves e humanos, deixou o mundo em alerta há menos de um mês, quando autoridades mexicanas tomaram medidas de contenção, como fechar escolas. Leia mais notícias sobre a gripe suína e veja mapa de evolução dos casos O surto parece ter começado em fevereiro, no povoado de La Gloria, no México. Em menos de dez dias, entre abril e maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou seu nível de alerta para pandemia de 3 para 5, em uma escala de 1 a 6. Será declarada pandemia (nível 6) quando for observada a transmissão sustentada do vírus fora das Américas. A ameaça provocou reações criticadas pelo México. Argentina e Cuba suspenderam voos para o país e a China colocou em quarentena mexicanos sem sintomas. NÚMEROS Segundo o 30º boletim da OMS, divulgado ontem, estavam confirmados 8.451 casos da doença, 72 deles fatais, em 36 países. O mais atingido é os Estados Unidos, com 4.714 casos e 4 mortes. O Japão confirmou ontem novos casos em oito pessoas, sendo três estudantes de uma mesma escola, que não viajaram ao exterior. No Brasil, haviam sido confirmados até as 13 horas de ontem 8 casos da gripe suína pelo Ministério da Saúde - 6 deles infectados no exterior e os outros 2 autóctones. No Rio, um amigo de um rapaz que voltou do México contraiu o vírus e o transmitiu à mãe. Outros 25 casos eram suspeitos, 18 estavam em monitoramento e 263 haviam sido descartados. Ontem . o México entregou à OMS todas as informações sobre a cepa do vírus A (H1N1) necessárias para a produção de uma vacina.