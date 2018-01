Água potável barata e ecologicamente correta

Muitos acreditam que, em décadas, a posse de reservas de água será motivo de guerras. O homem bebe e come água doce. Come porque ela é essencial para o crescimento das plantas. Um alface nada mais é que luz, água, gás carbônico e uma pitada de sais minerais devidamente transformados e empacotados. Com o aumento da população e a contaminação dos lagos, rios e reservas subterrâneas, aos poucos a disponibilidade de água doce vem diminuindo. Água propriamente dita não falta no planeta, mas como 95% da água está nos oceanos e 2,5% nas calotas polares, somente os 0,6% presentes nos rios e lagos, e os 1,6% acumulados nos aqüíferos podem ser diretamente utilizados. Faz décadas que países pobres em água e ricos em petróleo vêm utilizado métodos capazes de retirar o sal da água do mar para torná-la potável. Esses métodos consomem muita energia, geralmente de fontes fósseis, e, conseqüentemente, são caros e nocivos ao ambiente. A boa notícia é que cientistas indianos demonstraram ser possível produzir água doce por menos de US$ 1 para cada 1 mil litros sem utilizar combustíveis fósseis. Atualmente dois métodos são utilizados. Na destilação, a água salgada é fervida e o vapor resultante, condensado. Outro método usa peneiras moleculares para separar a água dos sais. Neste caso, a água é forçada a passar por poros tão pequenos que retém as moléculas de sal, mas deixa passar as de água. O problema é a grande quantidade de energia necessária para esquentar e resfriar grandes quantidades de água ou forçá-la pelas peneiras. O método posto em prática pelos indianos se baseia em uma idéia do físico Jacques d''''Arsonval que, em 1881, propôs um sistema semelhante ao que ocorre na natureza. A água quente da superfície dos oceanos evapora e, ao encontrar temperaturas mais baixas na atmosfera, condensa e se precipita. D''''Arsonval propôs utilizar a diferença de temperatura entre a água do fundo do oceano e a água da superfície para forçar a evaporação e a condensação do vapor. A usina piloto foi construída em uma plataforma flutuante distante 40 km da costa de Chennai, na Índia. Água da superfície do oceano, cuja temperatura varia entre 25 e 30°C, é despejada em câmaras de evaporação. A medida que o vapor se forma, é conduzido para um sistema de condensação resfriado com água coletada a centenas de metros de profundidade, onde a temperatura é próxima a 10°C. A beleza do sistema é que a energia usada para fazer o processo funcionar provém da diferença de temperatura entre a água do fundo e da superfície do mar, ou seja da energia solar. A principal dificuldade é coletar a água fria em grandes profundidades. Daí as plataformas flutuantes. Mas, na ilha de Kavaratti, também na Índia, a declividade do solo oceânico é tão acentuada que a água fria pode ser coletada a pouca distância da praia e a usina pode ser construída em terra. Agora que os cientistas demonstraram ser o método viável, o plano é construir uma "fábrica de água" capaz de produzir 10 milhões de litros por dia. É animador saber que, no futuro, poderemos obter água doce usando energia solar, mas não deixa de ser uma vergonha para a humanidade sermos obrigados a desenvolver essas tecnologias simplesmente porque somos incapazes de utilizar de maneira sustentável nossos rios e lagos. Mais informações em: Turning ocean water into rain, Science, volume 316, pág. 1837, de 2007. * Biólogo (fernando@reinach.com)