Água da torneira de SP é potável, diz Sabesp

A água que chega às torneiras da região metropolitana de São Paulo é 100% potável, segundo informações da Sabesp. Ou seja: pode ser consumida diretamente, desde que os encanamentos internos de casas e prédios também sejam mantidos limpos. "Com alguns cuidados mínimos, não há problema", diz o diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato. O principal ponto de contaminação, segundo ele, são justamente os filtros domésticos, que quando não são limpos regularmente favorecem a proliferação de microrganismos. "Quem quiser usar pode usar, mas não esqueça da manutenção." A cidade de São Paulo recebe água de três grandes sistemas: o Sistema Produtor de Água Cantareira, o Guarapiranga, que abastece 3,8 milhões de pessoas residentes na zona sudoeste da capital paulista, e Alto Tietê, formado pelos reservatórios Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba, interligados por meio de túneis e canais para aumentar a captação. A água mais limpa é a do Cantareira. A mais poluída é a do Guarapiranga, que precisa de um tratamento mais pesado e, por isso, pode chegar à torneira com um cheiro mais forte de cloro. Neste site é possível saber de onde vem a água da sua casa: www.mananciais.org.br/site/mergulhe_nessa/de_onde_vem_a_agua