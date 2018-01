Agora é a minha vez

Esta semana, como já havia alardeado na minha última coluna, minha Mami (gata) Dylan fez dez anos de idade. Ela ganhou vários presentes do Papi: comida especial, biscoitinhos e um daqueles trambolhos cafonas em que você sobe em cima, arranha e pode até descansar dentro de um tubo acarpetado. Eu ainda fico ressabiado em brincar com aquilo. Não sei a procedência e nem sei se ele vai agüentar a minha força. Papi falou que tudo bem. Ele mesmo começou a colocar a gente sobre ?a coisa?. Quando chegou minha vez, fiquei fulo. Fui obrigado a vestir minhas luvas e falei que tenho o meu tempo para acostumar com o brinquedo. Aliás, todo gato têm. Não adianta tentar forçar nem querer ver seu bichano pular feito cães amestrados. Outro lembrete importantíssimo é que nesta sexta eu faço um ano de vida. O que será que eu vou ganhar?