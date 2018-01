Agentes fecharam 81 locais de produção

Nas fiscalizações realizadas neste ano foram fechados 81 locais que fabricavam remédios ilegais no mercado. A lista dos produtos sem registro é extensa e com muitos fitoterápicos, elaborados com plantas. "Os que mais vendem são os de forte apelo popular, que prometem cura milagrosa, como do câncer e da aids", diz Adilson Bezerra, chefe de Inteligência da Anvisa.