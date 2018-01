Agende seu ano novo

Para quem se afoga em compromissos, as agendas são indispensáveis. Para quem não tem tanta coisa assim para fazer, idem. ?Não vivo sem a minha agenda?, diz a estudante Yumi Tanaka, de 14 anos. ?Eu só estudo, nem tenho muitos compromissos. Por isso, encho as páginas de recordações, pensamentos, desabafos.? »Veja aqui as sugestões de agendas Já para Isabela Lopes de Azevedo Matsuda, de 13, os caderninhos são importantes para que os aniversários dos amigos não caiam no esquecimento. ?Também anoto telefones, os sites que mais visito e outras datas importantes.? O gosto pela coisa começa cedo. ?Adoro agendas! Uso como diário, escrevo o que fiz durante o dia, meus planos, sonhos...Também faço contas?, explica a pequena Gabriela Silva Leite, de 8 anos. Com o fim do ano, chega a hora de trocar o acessório. Confira aqui várias sugestões de agendas 2007, para você não deixar os próximos 12 meses passarem em branco.